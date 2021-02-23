【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天都在討論疫苗的議題，媒體也一直詢問我們地方政府的規劃，其實這完全是中央主導，地方政府能做的就是把各類對象分別造冊，清楚把各類表施打對象優先順序名單提給中央審查，之後開打就按照健保卡註記順位，不必爭先恐後，也不用大排長龍，務實做好施打計畫是台北市政府現在正在做的事！

台灣因為國際局勢無法有太多談判籌碼或優先，是意料中事，就像我之前說的，在防疫工作上，沒有人想搞砸也沒人想慢半拍，大家應該珍惜得來不易的防疫成果，雖然可能有各種不同疫苗的廠牌，也可能有各種不同的爭議，我們都應該做最好的準備，一起靜候疫苗的到來，讓疫情早日平定下來，世界回到常軌，每個人都能正常生活與移動，才是最重要的！

疫情讓台灣史無前例的團結，別因為疫苗又造成對立與撕裂！

醫護優先，如果中央規定許可，身為防疫第一線的工作人員，我也當然願意率先示範！大家加油！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)