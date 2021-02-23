2022桃園市長之爭，《ETtoday新聞雲》民調指出，民進黨若由新竹市長林智堅對上國民黨任何人選的支持度都有四成左右，是綠營最強人選。對此，民進黨立委鄭運鵬指出，這表示鄭文燦市長的政績獲得市民高度認同，早就改變了桃園的政黨板塊。不過，國民黨前立委孫大千則認為，民進黨不必高興得太早，更不用急著對鄭文燦歌功頌德。

鄭文燦在桃園市之所以能夠贏得高支持度的原因，孫大千今（23）日在臉書表示，除了因為他執政不分藍綠、政商關係良好、勤跑基層活動之外，更重要的是鄭文燦給起地方社團經費超級大方，從不手軟。但鄭文燦的行事風格也造成許多爭議，倘若未來真相大白，當然可能會成為民進黨的致命罩門，現在就把鄭文燦吹捧成改變桃園藍綠政治版圖的功臣，恐怕言之過早。

孫大千指出，由於數位時代的力量，人手一支的手機徹底的顛覆了傳統的選舉模式，也喚醒年輕世代對於公共事務的關心和參與，代表年輕世代的400萬張選票，將會成為決定台灣未來選舉勝負的關鍵；而民進黨現階段因為得利於防疫紅利，所以仍然掌握了年輕世代的支持，這才是造成桃園市藍綠版圖消長的真正原因。

不過，年輕世代的藍綠立場並不明顯，可以因為不同的議題和價值馬上改變對政黨支持，因此孫大千認為，今日桃園市的藍綠支持率並非永不改變，如果就此斷言民進黨在2022年桃園市長選舉必勝，這實在是樂觀過頭了。「2022年桃園市長究竟鹿死誰手，大家騎驢看唱本，走著瞧吧！」

(中時新聞網)