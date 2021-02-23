桃園一名外表憨厚的李姓男子，不但遭人指控吸金詐財上億元，還驚爆曾將前妻脫光綁在神明桌前，甚至當著小孩的面用掃把性侵。前妻及遭詐財的受害者忍無可忍，紛紛提告。

據《鏡週刊》報導，多名受害人出面指控，桃園一名外表憨厚的李姓男子，開設融資公司，對外以每月有10％獲利為餌到處吸金，因他穿名牌、開名車，宣稱家族是大園望族、大地主，父親是角頭，在地方上喊水會結凍，不少人因此上當受騙。

去年9月，一對受害夫妻將被騙訊息公布在臉書社團，竟引發熱烈迴響，有近20人與他們聯繫，據推估被害人數至少40人，損失總金額近1億元。

一名曾是李男朋友、也遭詐財的女子更爆料，李男曾將前妻脫光綁在神明桌前，甚至還當著小孩的面，用掃把性侵前妻，前妻不堪受辱提告，台北地檢署偵察中。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時新聞網)