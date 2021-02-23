中印邊防部隊去年6月在加勒萬河谷爆發流血衝突，事隔多月後，大陸官媒日前罕見公布這次事件的影片，中華戰略學會研究員張競看完該部影片後表示，影帶播出後就讓印度網民啞口無言，更直言印軍戰術錯誤實在太誇張！

2020年6月15日解放軍與印軍於加勒萬河谷發生衝突，整個衝突係透過棍棒等非制式鈍器，以地面部隊兵力之小部隊遭遇戰模式進行。該項衝突發生後，印度與西方媒體不斷報導雙方傷亡數字，最後確認印軍死亡20員、輕重傷70餘員，但是大陸媒體與官方對此並未回應。

直至2021年初中印雙方達成相互將部隊後撤，避免發生接觸衝突意外事件之協議後，解放軍在完成班公湖陣地撤離復員後，大陸官媒央視在本月19日首度公布加勒萬河谷傷亡名單與事件發生現場影像記錄。

看完該項影像記錄，張競今（23日）在臉書發文分析，確實是經過深思熟慮精心剪裁作品，就運用資訊戰達成戰略嚇阻來說，真是讓人必須佩服的上等佳作！影帶播出後就讓印度網民啞口無言。但張競也說，此段視頻受到大陸媒體轉載報導後，卻也引起大陸網友質疑，台灣更有獨派網軍對共軍較厲害的相關評論大舉撻伐，認為助長解放軍志氣，胡辭滅印度軍方威風。

有鑑於此，張競「基於外行看熱鬧內行看門道，行家一出手就知有沒有」，提出說明如下：影帶中清楚顯示印軍搬移帳篷迫近河谷，由此可以證明是何方打算向前推進，改變對峙狀況。在最初接觸協商階段，解放軍未持任何自衛裝具，包括口頭協商階段，以及隨後身先士卒阻擋印軍涉水強行過溪時，亦是張開雙手未用任何器具對抗。

張競接著指出，反觀印軍卻是頭戴護盔、手持盾牌與棍棒，此足以證明何方是事先有備而來，存心挑釁運用武力進行衝突。影像記錄也顯示印度軍方主動涉水渡溪，但涉渡過程隊形紊亂，各自手持盾牌棍棒行動。印軍貿然決定渡溪，造成背向溪流，不但會造成兵力分割，更會在遭致對手逆襲，萬一戰況不利，本身陷於地形不利之絕地，此更是戰術嚴重錯誤。

針對解放軍的危機處理，張競觀察，影帶全程多處顯示，共軍都配有護具和著有防水連身衣褲，就以在溪谷處近接戰鬥來說，印軍在表面上持有棍棒與盾牌，但實際上共軍很技巧地運用剪輯，順利隱藏其所持用裝備。最後要提醒，高手出招點到為止，共軍所提供影像不過冰山一角，絕對還有能讓印度更難堪的捏在手中。反觀印度手中要是有對其有利之影像記錄，不早就拿出來敲鑼打鼓大告洋狀了嗎？

張競感嘆，最後就是要談到共軍對傷亡者本身與家屬撫卹與照顧，這是維繫士氣與榮譽感重點所在。反觀此岸，對於服役退伍軍人各種羞辱砍殺退俸，榮民伯伯不得不要罵三字經！

(中時新聞網)