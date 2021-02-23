氣質女星劉詩詩2016年嫁給吳奇隆，夫妻倆育有一名寶貝愛兒「步步」，婚後她除了忙於家庭，還推出新陸劇《流金歲月》，不過她最近因陪伴丈夫吳奇隆回台灣過年，卻沒有陪自己的父母，被部份陸網友挨批太過冷血，加上演技十年如一日，鬧出大規模集體脫粉。

劉詩詩的仙女氣質在演藝圈獨樹一格，給人留下深刻印象，2011年她接演古裝劇《步步驚心》徹底改變人生，不只在演藝事業再度登上巔峰，也遇到摯愛吳奇隆，結為連理攜手走一輩子。形象如此正面、良好，劉詩詩卻被爆出集體脫粉，其中一個主因是她跟隨吳奇隆回台灣過年，卻沒有回娘家陪自己的父母，引起部份陸網不滿，痛批：「爸媽養了你20年，你居然像老公的人形掛件一樣賴在臺灣，寧可陪說你不生的婆婆也不陪爸媽過年......唯一的答案只有夠冷血、夠女德。你真行啊！真行！」粉絲認為畢竟劉詩詩的父母只有劉詩詩這麼一個獨生女，應該要盡孝道。

劉詩詩今年和吳奇隆回台灣過年，陸網認為沒陪自己父母太不厚道。（圖／中時資料照）

陸網友痛罵劉詩詩。（圖／微博）

除此之外，不少粉絲認為劉詩詩的演技一直沒有明顯進步，尤其嫁作人妻後，作品變得很少，也不常在公開場合現身，好不容易推出新作《流金歲月》，僵硬的演技卻屢被吐槽，被同劇的倪妮硬生生比下去，網友激動的批評她「有空就想休息，想賺錢才會想到粉絲」徹底對劉詩詩失望，才會有這次的集體脫粉事件。

不過，截至今天（23日），劉詩詩的微博追蹤人數仍高達3432萬，加上與吳奇隆加起來的上億身價，即便脫粉也不算太傷。

(中時新聞網)