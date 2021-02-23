大聯盟官網今（23）日報導，水手球團執行長梅瑟（Kevin Mather）於美國時間本月5日在當地扶輪社的一次聚會中發言不當，引起外界反彈，球團無法再坐視不顧，今日發表聲明指出梅瑟已經辭職；而且是在水手球團決定是否解僱他之前就已經請辭，目前尚不確定能否獲得資遣費。

水手球團董事長史坦頓（John Stanton）在聲明中表示，當他得知梅瑟的發言內容時感到非常失望。球團認為梅瑟發表的評論並不恰當，更不代表水手球團對於自家球員、員工和球迷的真實看法。他謹代表球團董事會向球員和球迷致上誠摯歉意，球團會設法彌補而且已經在進行了。

梅瑟的不當發言包括：明星三壘手席格（Kyle Seager）雖會進入水手隊名人堂，但薪資實在太高。前日籍投手岩隈久志今年將成為特別任務教練，但他的英文很爛，梅瑟很不想再付錢為其聘請翻譯。還有球團針對一些潛力新秀的處理態度即使是事實，也不宜對外公開明言。

據了解，梅瑟對於岩隈久志等亞洲球員英文能力的批評引起最多反彈，終於導致辭職或「被辭職」的下場，可見居高位者應該謹言、慎言為上。

(中時 )