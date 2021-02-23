又有七項保單新規定要上路。保險局已公布，從3月1日起，投資型保單若要附保證給付，僅能提供「最低身故保證」，且保證金額不得高於所繳保費，同時月月配息型類全委投資型保單，若要附保證給付，當基金淨值低於80％時，必須停止撥回。

其次，附保證部分必須依性別、年齡，收取不同保證費用，最多5歲一級距，即不可「一率到底」；第三投資型保單不得有立即投資的約定；第四類全委帳戶管理費用，必須從實際資產配置日才能開始收取，且必須是投資現金、約當現金之外的資產。

第五是投資型保單不得有不停效約定；第六是萬能壽險不得有不停效約定；第七是一年期以下健康險附加費用率，若超過36％，保險公司必須提供佣獎等變動費用合理性分析、同類商品費用差異比較等說明，也就是避免保險公司收取過高的附加費用。

七大措施從3月1日正式上路，最大影響是現行有較多樣的附保證給付投資型保單，有些是最低身故保證，還可以退還1倍多的總繳保費，3月1日之後投資型保單身故最多僅能「保本」，就是保戶繳100萬元保費，最多身故就是退還100萬元保費，且要扣掉保單借款本息及帳戶部分提領金額，不能再出現所謂保證1.06倍已繳保費之類的保本方式。

同時要附身故保證的月月配息型類全委投資型保單，3月之後淨值若低於8美元，就要停止配息，若是投資型年金附身故保證，必須是年金給付前就身故才能保證，這些都是要避免壽險公司過度保證。

另外如生存保本，即活過久時的保證滿期給付，基金低於一定淨值時的配息保證，3月1日之後都不能再推出。

且目前投資型保單的保本費用都是「一率到底」，即不論男女老幼，都收同樣一種保證費率，3月1日之後必須依性別、年齡收取不同費率，且最多5歲為一費率級距，不能過於簡單化，這樣若是月月配息型投資型保單，越年輕保本費用可能相對較高。

還有就是保戶投保投資型保單，有些會約定錢投保之後要立即投資，3月之後壽險公司也不能提供這種約定，避免有道德風險。

金管會強調，投資型保單的投資風險明訂是保戶自己負擔，過多的保證會誘使保戶改變行為，壽險公司也承擔過高風險，扭曲商品的本質。

(工商 )