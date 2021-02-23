元宵節是俗稱的小過年，吃完熱呼呼、圓滾滾的「元宵」後，即象徵圓圓滿滿的新年正式開始。在提燈籠、猜燈謎歡慶之餘，元宵絕對是最不可缺少的應景美食，台北國賓大飯店每年此時都推出深受饕客喜愛的「經典炸元宵」，曾創下單周銷售五千顆以上的紀錄。今年推出內餡綿密噴香的紅豆、芝麻、花生三種口味，全都由經驗豐厚的師傅們親手桿製酥炸，即日起在台北國賓川菜廳開放預訂。

台北國賓大飯店國賓川菜廳的傳統炸元宵，誘人的金黃色外皮膨鬆酥脆，口感飽滿富有嚼勁，搭配三種香甜不膩的內餡，再沾上香醇的花生粉，一口咬下，外酥內軟的口感，搭配溫熱內餡泌泌流出，是記憶中最道地的古早味。今年共推出香潤滑順的芝麻餡、綿密中帶飽滿顆粒的紅豆餡，以及醇厚甜蜜的人氣冠軍花生餡等三種口味可供選擇，不同風味的現炸元宵，每一口都充滿幸福滿足感，是元宵佳節闔家團圓之際的最佳應景美食。

國賓飯店元宵節限定的炸元宵目前已開放預訂，限量五十盒售完為止。國賓炸元宵每盒12粒售價1,280元（紅豆、芝麻、花生各四粒），單粒炸元宵售價120元；生元宵每盒12粒售價1,200元，單粒生元宵售價110元。需事先撥打國賓川菜廳專線預訂。提貨日自即日起至2月26日。

(工商 )