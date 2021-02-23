牛年屬牛最大！為慶祝金牛年，吉豚屋於2/26日至3/1日連續4天推出屬牛專屬優惠，消費者出示身分證件，生消屬牛（2009、1997、1985、1973、1961、1949、1937、1925、1913）的消費者，出示身分證件點購定食系列任一份，就送腰內豬排一份。

吉豚屋標榜每月從日本運送原物料來台，包含醬汁、沾醬、麵包粉，堅持完美呈現日本風味，在尚未開放出國的疫情期間，到充滿日式風情的吉豚屋品嘗道地日式豬排，讓視覺、味覺、嗅覺完整體驗類遊日的感覺！為歡慶牛年，吉豚屋特別推出屬牛最大咖活動，凡是屬牛的消費者，點購定食系列任一份餐點，吉豚屋就送腰內豬排一份！美味三饗推薦點購海老雞排定食，加贈腰內豬排，吃的到鮮甜海老、嫩汁雞排與卡滋豬排，海陸三種美味一次滿足。

除常態餐點外，吉豚屋不斷推陳出新，不僅與日本同步推出一公斤日式唐揚雞外，大受好評，於年節期間上檔七天販售超過500公斤！整體來客成長二成以上。此外，吉豚屋亦不定期推出許多期間限定餐點，滿足消費者挑剔的味蕾。2/28前上傳用餐照片至粉絲團參與活動，還有機會獲得金豬吊飾、餐券等禮品。

(工商 )