美國資訊科技業調查及諮詢公司顧能（Gartner）今天公布調查顯示，蘋果公司（Apple）因iPhone 12在第4季銷售強勁，睽違4年登上全球智慧手機市場龍頭寶座。

法新社報導，根據顧能報告，蘋果在去年第4季售出約7990萬支iPhone，較前一年同期增加15%，一舉超越韓國三星，成為全球最大智慧手機製造商，為2016年第4季以來首見。

蘋果在全球智慧手機市占率20.8%，三星則為16.2% 。中國的小米和Oppo，分別以11.3%和8.9%位居第3名和第4名。

中國電信設備大廠華為因遭受制裁難以取得美國技術，智慧手機市占率以8.9%跌至第5名。

顧能分析師表示，整體市場因全球消費者審慎出手而受影響，但受惠於新5G手機推出，跌幅有限，「5G手機和ProCamera功能促使部分終端用戶購買新手機或升級」。

調查顯示，全年而言，全球智慧手機銷量減少12.5%，減至13億支。三星仍是全年銷售冠軍，市占18.8%；蘋果居次，市占14.8%。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100223

(中央社)