在電動車標竿特斯拉(Tesla)上周購入15億美元比特幣(Bitcoin)後，這種數位加密資產漲勢兇猛，曾突破每枚5.8萬美元，但周末特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)又稱比特幣價格過高，美國財政部長葉倫(Jenet Yellen)周一(22日)也批評比特幣常被用於非法融資，且支付效率太低，導致比特幣由5.7萬美元上方一度下探逾8000美元，摜破4.8萬美元。

葉倫表示，數位貨幣可以產生更快、更安全、更便宜的支付模式，但是CBDC(中央銀行數位貨幣)才有保障，她不認為比特幣正被廣泛用於交易和支付，而且用比特幣交易所消耗的能源驚人，「是種極為低效率的方式」。她還稱比特幣是高度投機資產，而數位貨幣在消費者保護還有反制洗錢方面還有很多研究工作要做。

據Coindesk資料，比特幣在24小時內高點為57287.07美元，低點為47780.75美元，低點和幾天前創下的史上最高位58332.36美元有超過1萬美元落差，不過今年累計漲幅仍超過81%。至台灣時間上午9時20分，價格又已回升至53417.61美元。

分析師們多半認為如此劇烈波動尚屬正常。OANDA高級分析師侯利(Jeffery Halley)說：「基本上比特幣是個集體做多的市場，加上馬斯克說價格有點過高，回調是正常的。」摩根大通(J. P. Morgan)策略師帕尼吉爾佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)稱，比特幣流動性正在下降，低於標普500指數與黃金，這表示很小交易量都能造成較大價格影響。Markets.com首席分析師韋爾森(Neil Wilson)說：「比特幣的新手投資人應該做好面對大幅波動的心理準備，價格可能暴跌，一如之前的暴漲。」

(中時新聞網)