根據市場研究公司Gartner周一公布的數據，2020年第四季蘋果的智慧手機出貨量逼近8000萬支，領先南韓三星電子等其他公司，為2016年以來首度奪回全球龍頭寶座。

蘋果去年底節日購物旺季的業績表現強勁，以及Gartner新發布的數據，在在顯示蘋果具有5G功能與嶄新外部設計的iPhone 12系列手機已成為市場上的熱賣產品。由於開賣時間延後，iPhone 12系列手機的銷售期甚至不到一整個季度。

Gartner的數據亦顯示，與其他競爭對手相比，蘋果度過新冠危機的狀況更好。

IDC上個月發布的報告指出，蘋果去年第四季iPhone出貨量達9010萬支，以智慧手機出貨量來看，創下業界的單季新高記錄。

蘋果已不再公布旗下設備的銷售量，但該公司曾表示，2020年第四季iPhone營收年增17%，達到656億美元。蘋果的業務是有季節性的，就營收而言，截至12月底的季度通常是該公司最重要的一季。

此外，根據Gartner出具的報告，受新冠肺炎全球大流行影響，2020年全球智慧手機出貨量下滑5.4%，但蘋果的手機銷量逆勢成長3.3%。不過，三星仍是全年智慧手機出貨量最大的製造商。

受美國制裁影響，華為去年手機出貨量下滑24.1%，跌幅最大。Gartner指出，三星雖不會面臨相同的挑戰，但去年出貨量仍然大減14.6%。

(時報資訊)