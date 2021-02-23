受到美股下跌影響，台股加權指數23日開在16,320.88點，下跌89.28點，台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等大型權值股同步開低，僅股王大立光（3008）因股利大方發送，早盤股價逆勢上揚。

受到美國公債殖利率攀升、通膨預期增溫，引發本益比過高疑慮，飛龍在天的成長型類股應聲重挫，由特斯拉領軍走低，也衝擊那斯達克指數跳空摜破月線。

美股道瓊工業平均指數2月22日上漲0.09％（27.37點）、收31,521.69點。那斯達克指數下跌2.46％（341.42點）、收13,533.05點，跌破20日移動平均線，創2月1日以來收盤新低。費城半導體指數重挫3.77％（121.45點）、收3,102.01點。

英特爾下跌2.54％，應用材料下跌3.54％，美光下跌5.15％，台積電ADR下跌2.26％，聯電ADR下跌4.53％，日月光ADR下跌4.45％。

國泰證期經理蔡明翰指出，台股大型電子權值股短線漲多，轉為震盪整理，非電與中小型族群轉為強勢，顯示市場資金仍維持偏多操作，盤面仍由多方掌控。

指數漲勢雖然趨緩，但成交量能仍能維持在月均量之上，市場人氣仍未退潮，資金將有望維持健康輪動格局，因此，他建議，績優的電子上游、落後的電子報價上揚族群，與原物料族群分散布局。

(工商 )