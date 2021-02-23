疫情爆發1年多，美國國務卿布林肯今天表示，若要避免類似情況再上演，各國必須公開透明、分享訊息，在疫情初期就給予國際專家取得資訊權限，但這些中國至今都尚未做到。

世界衛生組織（WHO）領導的國際團隊近期赴中國進行疫源調查，但美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）指出，北京當局拒絕交出疫情爆發初期174名武漢病例的原始資料，僅提供中國官員與科學家自己對病例資料的廣泛摘要和分析。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天接受英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）訪問時表示，世人目睹2019冠狀病毒疾病（COVID-19）帶來的毀滅性衝擊，若要避免類似事件再上演，必須確保全球衛生安全體制整體上更完善，才能在疫情完全爆發前就先抑制住情況，並採取必要措施。

布林肯指出，若要達成此目標，各國需做到公開透明、訊息分享，並在疫情一開始就讓國際專家有權限取得資訊，「但很不幸地，這些我們還沒從中國那看到」。

布林肯說，他盼望未來中國在全球對抗疫情努力上能完全參與，以確保世界在應對當前疫情之際，能避免下一場疫情爆發。

針對BBC世界新聞近期因報導維吾爾族女性在集中營遭性侵，被中國禁播，布林肯表示，美國強烈譴責北京作為。他說，中國訊息開放程度是世上數一數二低落，卻利用許多國家完全自由開放的訊息空間，進行大外宣與假訊息傳播，令人感到震撼。

布林肯指出，如此缺乏互惠的情況終究無法長久持續下去，所以要靠各國共同起身捍衛自由開放訊息空間，美方正在尋求能有效達成此目標的方法。

不過，被問到既然他將維族遭遇視?「種族清洗」，是否有考慮杯葛北京2022冬季奧運。對此，布林肯不願正面回應，僅說美國會與夥伴、其他民主政體及美國國會密切諮詢所有相關議題，並在合適時間點探討此問題。

(中央社)