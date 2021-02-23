台鐵花東線一列維修車今（23）日上午8點多行經台東縣海端火車站，不明原因撞及到3名施工中的工人，造成2人沒有呼吸心跳另1名受傷，全案仍待進一步釐清。
台東縣消防局今天上午8：35獲報，海端鄉火車站鐵軌上工程車撞到3名工程人員，無人員受困，55歲的劉姓及48歲潘姓OHCA，另1名36歲 受傷王姓轉馬偕，無人受困。
台鐵表示，今天上午8:35於海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次（電力維修車）撞及，已緊急送醫，待路警蒐證完成後放行。
事故發生時，海端衛生所聽到無線電勤務通報，立刻全員出動，人員攜帶急救設備，狂奔1公里外的鐵道進行現場急救作業，第一時間抵達現場，發現有1人當場無呼吸心跳，兩人頭骨破裂嚴重的骨折，另1人則緊急跳開沒有大礙。
台鐵局已由勞安室會同相關單位調查中，受傷人員已送醫救治，並指派專人全力協助照護受傷員工。
台鐵表示，受該事故影響，今天早上9點起至中午12點，台東上行花蓮共計有5班列車受阻，花蓮下行台東計有4班列車延誤，初估影響旅客數近2千人，預計中午12點恢復通車。
(中時新聞網)
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