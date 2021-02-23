親人過世往往讓人悲傷到難以接受，但撇開思念，有多少人真的願意見到逝者「回魂」來見？名嘴狄志為在節目上分享爺爺過世時，頭七那天全家都感受到他「真的回家」，他的體驗更是直接忘卻親情溫馨，嚇到躲廁所放聲大哭。

狄志為在《新聞挖挖哇》節目上透露，爺爺是浙江人，因此過世時是照大陸北方的習俗辦理，還因為「南船北馬」這句俗諺，特地燒了紙馬給爺爺，當時他們一家子住在基隆運河旁，沒想到爺爺頭七那天竟然遇上颱風，家裡大淹水，淹到沉重的棺木都浮起，這件事讓家人都上了心，覺得爺爺該不會是有事要交代？

而當時家人對於爺爺身後事的規劃，已幫他挑好墓地要土葬，結果頭七淹水那天，奶奶夢到爺爺，狄志為的弟弟也說有感覺到爺爺回家，狄志為則是夜半起來上廁所，想到家裡廁所的構造就害怕，表示當時家裡還沒有沖水馬桶，而是古老式的茅房，底下直通基隆運河，蹲廁所時會感受到底下涼風吹，廁所長這樣，爺爺遺體又放外面，讓狄志為不禁害怕，因此找弟弟陪他去，但卻看到弟弟半夢半醒，臉上滿是冷汗，根本自顧不暇。

狄志為最後只能自己去廁所，才一蹲下就聽到木屐聲，而他家穿木屐的，只有爺爺跟奶奶，「奶奶在二樓睡覺，怎麼會有木屐的聲音？」，沒想到此時木屐腳步聲到了廁所門口竟然停止了，他嚇得不敢出去，直接在廁所爆哭出聲，結果是奶奶敲門，他才鬆了口氣。

但奶奶後來告訴他的話，讓他直接大哭，奶奶說夢到爺爺，交代說要火葬，還表明原因：「本來就有風濕，怕潮濕會不舒服」，弟弟則說當晚爺爺回家了，還站在他旁邊看著，他才會冒著冷汗不敢睜眼回應，狄志為這場驚魂體驗，讓現場眾人都感到驚訝。

(中時新聞網)