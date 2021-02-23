艾默森抗癌7年，預定今年夏天要和未婚妻完婚，完成人生的遺願。（圖擷自Gaz Emmerson臉書）

有運動習慣卻背部疼痛，不要以為沒事，它有可能是罹癌的症狀！一位英國男子平時有運動習慣，卻在21歲時背部疼痛三個月後發現，他竟罹患惡性腫瘤，且是癌症末期。原以為背痛只是因為健身時拉傷，過幾天就會好，因此得知確診的當下，他根本無法接受。

英媒《鏡報》報導，艾默森（Gareth Emmerson）是在21歲時發病，他因背痛一直未改善，便前往醫院求診。當時醫師告訴他，背部肌肉疼痛是運動拉傷造成的，但他本身有點存疑，於是再到另一家求診，在核磁共振檢查後，才知他罹患了較罕見的尤文氏肉瘤（Ewing's sarcoma），更不幸的是，醫師宣告他癌症已為末期。

艾默森告訴媒體，得知罹癌他很難接受，因為他平時就有運動，不認為自己會得癌症，但最終他鼓起勇氣與病魔對抗，這7年來他接受各種治療，但目前仍擴散到淋巴結、肺部與腦部，狀況並不藥觀。

艾默森說，他已列出人生清單，隨時為終結生命做準備，曾經如此熱愛運動的他，已完成到球場觀看英超利物浦比賽的願望，也計畫要展開1,600公里的自行車旅行，當然更重要的是，今年夏天要與未婚妻舉辦婚禮。

(中時新聞網)