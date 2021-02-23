亞系外資針對台塑四寶出具最新研究報告，接連發生日本地震、美國德州暴風雪衝擊，影響全球石化產能，預估農曆年後產品價格仍將位居高檔，重申台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)買進評等，目標價分別為120元、95元以及108元，台塑化(6505)則維持持有評等、目標價110元。

亞系外資表示，2月中旬日本發生地震、美國也出現暴風雪，導致電力中斷，衝擊到許多煉油廠和石化產業，都遭到人力不可抗拒因素，其中包括台塑美國(台塑持股約23%)，也影響到美國煉油廠產能的約31%、佔世界產能的6%受到影響，而美國化學產能有25%也受到衝擊。

亞系外資表示，目前初估這場美國的暴風雪影響到全球乙烯產能削減13.4%、丙烯為7.2%、高密度聚乙烯(HDPE)為12.0%、乙二醇(EG)為8.7%、聚丙烯(PP)為8.5%、聚氯乙烯(PVC)為6%。

亞系外資進一步說，雖然暴風雪的影響將逐步回溫，隨著美國陸續開始解凍，2月底受影響的產量仍有彈性的補貨需求，預估農曆年後產品價格應繼續保持高檔，重申台塑、南亞、台化買進評等，目標價分別為120元、95元以及108元，台塑化則維持持有評等、目標價110元。

亞系外資也說，目前儘管有看到疫苗的施打為大環境增加樂觀前景，但來自大陸煉油廠的過剩供應也增加了風險。

(時報資訊)