韓國央行23日公佈最新經濟數據，由於疫情擴散趨緩，韓國2月綜合消費者信心指數（CCSI），已連續兩個月出現成長。

韓國央行指出，2月CCSI為97.4，較元月微增2點。不過，還是低於100點，表示悲觀氛圍還是略勝樂觀一籌。

CCSI在2020年12月下跌後，元月與2月都出現成長，是因為2020年底時，韓國社會疫情嚴峻，每日新確診人數至少上千起跳，讓消費者聞之色變。在韓國政府經過一段時間，都維持高警戒度的社交政策後，目前每日新確診人數降到400位左右，才使得韓國民眾信心慢慢回復。

韓國央行表示，在26日開始接種疫苗後，加上新冠疫情漸漸不再威脅各行各業後，消費者信心可望再改善。雖然有份最新民調指出，半數韓國人不願馬上去施打疫苗。

2月初，韓國也鬆綁較嚴格的社交規範，不過還是禁止五人或以上人聚會。但之前實施的抗疫政策，已傷到小本經營業者，以及製造業與服務業。

除消費者信心指數上升外，另份調查對當前韓國經濟狀況看法，指數也從元月的56，增至2月的63。而對未來經濟的發展預測，指數從元月的89小升至2月的90。

(時報資訊)