元宵佳節來臨，小米台灣宣布22日起至2月26日推出「小米元宵節」活動，Redmi 9T將於「小米元宵節」活動首日盛大開賣，同時祭出滿額贈、直降、購物返券、商品加價購、組合套裝、優惠券等眾多優惠，讓用戶新春購好物，輕鬆購足小米智慧家居產品！

Redmi 9T結合大電量與AI四鏡頭。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

Redmi 9T配備後置4800 萬像素 AI 四鏡頭及800 萬像素前置鏡頭，後置鏡頭包含4800萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭與200 萬像素微距鏡頭，配備1/2 吋感光元件、1.6μm 4合1超級像素、0.8μm 像素大小。800萬像素超廣角鏡頭能在無需裁剪的情況下拍攝大型團體照及寬廣的風景照，而200萬像素微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭可拍攝出具專業水平的特寫照片，讓用戶在任何情況下拍出各種精彩照片。同時，Redmi 9T提供縮時影片功能，讓用戶透過設定不同速度和持續時間，紀錄時空穿梭之旅。

Redmi 9T以不到200g的輕量搭載6000mAh (typ) 高充電循環電池及Qualcomm Snapdragon 662 八核心處理器，超大電量可待機28天、連續播放音樂195小時、通話時間56小時、影片播放17小時，並支援18W快速充電，且高循環週期電池更持久耐用可充電高達1000次，使用4年後電池性能仍不會有明顯差別，且電池壽命比其他智慧手機長25％。Redmi 9T可擴充microSD的儲存空間，可彈性擴充最高達512GB儲存空間；此外，支援紅外線遙控功能，一指就能操控其他智慧產品。

Redmi 9T搭載6.53 吋2340 × 1080高解析度 FHD + 水滴螢幕，並擁有Widevine L1 認證及TÜV 萊茵低藍光認證；Redmi 9T搭載立體雙揚聲器，並獲得高解析度音訊認證（Hi-Res），手機喇叭聲音鏗鏘有力。Redmi 9T採用防潑水、防指紋紋理的機背，讓手機在任何天氣下皆能安心使用。機身配備便利性高的側邊指紋感應器。

Redmi 9T（4GB+64GB）提供碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠四種顏色，售價為新台幣$4,699元、Redmi 9T（6GB+128GB）提供暮光藍、日出橙和海洋綠三種顏色，售價為新台幣$5,499元；將於2月22日起於小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、法雅客網路商店、FriDay購物與燦坤3C陸續開賣（日出橙將於3月中上旬開賣）。

即日起至2月26日止，小米推出「小米元宵節」活動，針對多款熱門商品推出直降活動，「米家掃拖機器人」直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$8,495元，領券最高再折新台幣$600元；「米家手持無線吸塵器 Lite」直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,495元，領券最高再折新台幣$200元；圍爐首選「米家電磁爐」直降新台幣$200元，優惠價只要新台幣$1,595元，領券最高再折新台幣$100元。

此外，於「小米元宵節活動期間購買米家掃拖機器人、米家掃地機器人、米家無線吸塵器 G10、米家空氣淨化器 Pro、米家掃拖機器人 1C、米家掃拖機器人 G1、米家手持無線吸塵器 Lite、90分金屬旅行箱等任一商品，還可獲得新台幣$500元現金券乙張（註四），購越多省越多。

於「小米元宵節」活動期間，單筆消費（不含手機）滿新台幣$3,000元即贈小米手環 4C或10000 小米行動電源 3 快充版；單筆消費（不含手機）滿新台幣$6,000元即贈小米小愛音箱 Play或小米藍牙耳機 Earbuds 超值版；單筆消費（不含手機）滿新台幣$9,000元即贈小米手環 5或米家床頭燈；單筆消費（不含手機）滿新台幣$12,000元即贈米家水離子吹風機或小米旅行箱 20吋；單筆消費（不含手機）滿新台幣$18,000元即贈小米小愛音箱 Art、小米便攜相片印表機或小米真無線藍牙耳機 2S。

(科技)