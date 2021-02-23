【現場直播】前總統馬英九偕前北市長郝龍斌 一同出席春酒餐會｜2021.02.22

距離2022縣市長大選越來越近，台北市長的前哨戰也已悄悄開打，台北市議員羅智強以及立委蔣萬安都是被點名的人選，而兩人昨(22)晚與前總統馬英九共同出席公開活動，馬英九被問到支持誰選台北市時，其回應相當「耐人尋味」，引發網友熱議。

馬英九、蔣萬安、羅智強三人昨晚參加台北市議員游淑慧主辦的「內湖里長聯誼會牛轉乾坤春酒」活動，因為蔣、羅兩人都是2022國民黨在台北市長選舉中的聲勢較強的人選；蔣萬安雖尚未正式表態，但佈局積極，民調也都相當高，而羅智強則已表態過要選台北長，並在連番發起罷免「萊委」後，聲量快速竄升，成為國民黨內強而有力的攻擊手。馬英九與兩位可能的藍營台北市長候選人同場出席，自然也被問到2022選情問題。

媒體問馬英九，是否對未來想選台北市長的兩位「學弟」有任何建議？馬英九表示，國民黨內有完整的市長選舉初選機制，只要是透過機制所產生的候選人，他都全力支持。但對於兩位人選，馬英九並沒有表示明確的支持對象。

馬英九的回應引發討論，網友表示「馬英九慣用安全牌」、「兩面不得罪」、「但我覺得蔣萬安比較有希望」、「近來羅智強比較有聲量，蔣萬安都躲著不出來」、「蔣萬安再躲在立院，我看羅智強就要翻盤了」、「近來江啟臣還要找柯文哲聊天，我看搞不好兩個人都不保」、「目前看來，兩個都打不過陳時中」。

(中時新聞網)