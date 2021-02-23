拒絕大陸CBA邀請，決定在NBA發展聯盟找尋契機的台灣好手林書豪，優異表現讓他一度看見曙光，沒想到背部舊傷復發，讓他不得不再次高掛免戰牌，在專家的眼中認為林書豪的球技足以讓他在NBA站穩腳步，但身上的傷勢卻成為他重返NBA的最大阻礙。

目前林書豪所屬的聖克魯斯勇士已在發展聯盟拿下3連勝，今日迎戰溫泉鎮快艇極有可能延續連勝腳步，但林書豪卻依舊在球隊的傷兵名單中，本季已缺席了3場比賽。

NBA安排本季發展聯盟各隊只有15場比賽，所有想要回到NBA的球員無不想要把握這難得機會努力表現，林書豪先前多次表達出要向各隊證明自己的球技與身體狀態沒有問題，但即便球技沒問題，背部舊傷造成他及大麻煩。

林書豪強調，背部舊傷並無大礙，只需要打得更加聰明一些即可，也知道密集賽程會讓身體的負荷更沉重，但不會有任何影響。

《聖荷西水星報》記者Dieter Kurtenbach在自己的專欄上就直言看衰林書豪想要重返NBA，「雖然林書豪保持了足夠的拚勁，也讓NBA球隊給予不少關注，但背傷可能會破壞他重回世界頂級聯賽的目標。」

目前32歲的林書豪不再像過去27、28歲，身體上恢復的速度也大不如前，尤其是反覆無常的舊傷會讓他無法維持正常的出賽，也會讓想要招攬他的球隊增添不少疑慮。

(中時 )