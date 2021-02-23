陸委會主委23日由前法務部長邱太三（右）接任，有名嘴爆料陸委會主委是邱指名要的，陳明通（左）一開始不願放，最後被擠去國安局。（郭吉銓攝）

對外界傳言，陸委會主委的位子是邱太三（見圖）指名要的，邱表示，他只能說太神了。（郭吉銓攝）

陸委會今舉行主任委員交接典禮。對於名嘴周玉蔻爆料是邱太三指名要陸委會主委，而陳明通本來不願放，對此，新任主委邱太三表示，他只能說「太神了」，無從回應，邱太三也說，後疫情時代兩岸交流勢必恢復，如何健康有序推動及各項手續的建置是兩岸人民共同期待，包括台商等期待未來兩岸能春暖花開，他會秉持這樣的期許竭盡全力去做。

卸任陸委會主委、轉任國安局長的陳明通致詞表示，他「三進三出」陸委會，人生總是有句點。而相信在新任主委邱太三的主政之下，兩岸未來定能繼續展開兩岸良性互動，兩岸關係也會有更多善意和平。

陳明通說，過去在學生時期，他與邱太三就是台大的同學，分屬不同系所，「後來他來國發所變成我的學生，而我是他的老師」。但有一句諺語，「有狀元學生，無狀元先生」，相信邱太三未來領導陸委會，會更勝於他。

此外，在交接印信時還發生一段有趣的插曲，兩人交接時陳明通一度手離開印信，而監交人行政院政務委員羅秉成見狀隨即將陳明通的手「牽」回印信。

陸委會主委23日由前法務部長邱太三（右）接任。（郭吉銓攝）

在交接印信時還發生一段有趣的插曲，兩人交接時陳明通（左）一度手離開印信，而監交人行政院政務委員羅秉成（中）見狀隨即將陳明通的手「牽」回印信。(郭吉銓攝)

在交接印信時還發生一段有趣的插曲，兩人交接時陳明通（左）一度手離開印信，而監交人行政院政務委員羅秉成（中）見狀隨即將陳明通的手「牽」回印信。(郭吉銓攝)

(中時 )