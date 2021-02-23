日本天皇德仁今天迎來61歲生日，他說，期盼國民同心協力度過疫情難關、迎向光明未來。美國國務卿布林肯發表聲明，祝賀德仁生日，並說美國總統拜登與他都希望能再度訪日。

日本放送協會（NHK）報導，今年德仁生日因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，停辦一般祝賀（一般參賀）與祝宴等活動。德仁在生日前夕於他所居住的赤(土反)御所舉行記者會，發表談話。

德仁談及疫情時表示，這一年來受到疫情影響，民眾失去所愛之人是何等的悲傷，他由衷地哀悼；這一年也是國民對於醫療人員、協助弱勢者都非常感謝的一年。期望國民共同分擔痛苦、同心協力，度過疫情難關，迎向光明的未來。

提及正在療養的皇后雅子，德仁表示，雅子的活動因疫情受到限制，身體狀況較難完善地調理，希望往後在不勉強的情況下，一項一項確實改善；女兒愛子公主今年12月將成年，希望今後以感謝的心情，做好每項公務。

另外，對於外界關切德仁胞弟、秋篠宮文仁的長女真子公主的婚事，德仁說，他知道國民間對此事有各種意見，希望真子與雙親好好商量，就像秋篠宮日前所言，成為多數人能接受、感到開心的狀況。

真子2017年與大學同學小室圭訂婚，至今未完婚，媒體陸續報導小室的母親有財務糾紛，有些民眾反對這樁婚事。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，代表美國政府與國民祝賀德仁生日。他說，過去拜登與他分別以美國副總統、副國務卿的身分訪問過日本，他們非常希望再次訪日。

布林肯聲明中也再次強調美日同盟的重要性，就像上個月拜登與日本首相菅義偉進行電話會談中所說，在自由開放的印太地區，美日同盟是和平與繁榮的基礎。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100223

(中央社)