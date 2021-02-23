在特斯拉執行長馬斯克上周六表示比特幣價格似乎過高後，周一比特幣瘋狂的漲勢熄火，盤中一度重挫逾10%，甚至短暫跌破5萬美元大關。

根據Coin Metrics數據，全球身價最高的加密貨幣在隔夜市場一度跌逾10%，報51,993美元，盤中曾短暫跌破5萬美元大關，最低更跌至47,700美元。

但其實對加密貨幣而言，價格波動超過10%並不罕見。比特幣在2017年曾一度升至近2萬美元，但來年卻大跌了80%。

目前尚不清楚造成比特幣周一大跌的原因，但特斯拉執行官馬斯克上周六曾表示，比特幣和以太幣的價格似乎過高。在周日隔夜市場，比特幣首度漲破5.8萬美元大關，雖然隨即拉回，但仍守在歷史高點附近。

目前根據Coindesk報價，比特幣24小時內報價下跌6%，為53260.17美元。

美國財政部長葉倫周一提出警告表示，比特幣是一種「高度投機型資產」，她擔心投資人會因而虧損。這位美國聯準會前主席表示：「這是進行交易的一種極為無效率的方式，處理這些交易所消耗的能源大的驚人」。

儘管周一價格大跌，但今年以來比特幣仍然上漲逾80%。根據CoinDesk的數據，上周比特幣的市值首次突破1兆美元，但現在又已跌破此一關卡。華爾街大行與「財富前500強」（Fortune 500）企業越來越青睞加密貨幣的消息，助長近來比特幣的強勁漲勢。

(時報資訊)