一名女友在網路上爆料她的煩惱，她與男友喜歡「粗暴式性愛」，性行為過程中，她喜歡對方賞她巴掌，但她平時都會化妝，每次男友都會因為打巴掌太大力，導致她臉上的妝容弄花、消失，讓她十分困惱；許多網友則建議她，性交過程還是全身洗乾淨比較好，不然就只要畫眼睛周圍的妝容就好。

該女友在Dcard上發文表示，她每天都習慣化妝，日常的妝容就算戴口罩，也可以撐一天到晚上，但是她日前有一個困擾，她交了男友後，性行為時喜歡「粗暴式性愛」，過程中男有都會瘋狂地打她，包含打巴掌；但她說打巴掌時，因為男友每一下都非常大力，「每次都是打到整個臉紅起來」，但也把臉上的妝容弄花、消失。

女友控訴平時都會化妝，每次與男友性交時，對方因為打巴掌太大力，導致她臉上的妝容弄花、消失。（圖／翻攝自Dcard）

該女友說，每次行性為完，她臉的的妝容都會消失，卸妝的程度與使用化妝棉差不多，這讓她相當困擾，她曾想過乾脆不要化妝，但是她又想要給男友看到她漂亮的樣子，因此上網詢問網友，「想問各位女孩，你們性交的時候都會怎麼持妝，還是乾脆直接素顏？」

許多網友則留言說，「我是都素顏做欸，因為一定要先全身洗乾淨我才願意做」、「我都是約會的時候用全妝，回到家卸妝、洗澡，乾乾淨淨才上床做」、「把粉都打掉，真的太粗暴了」、「為什麼我有畫面」、「我的眉毛也會不見，是我們太激烈嗎有人會這樣嗎」、「我會不畫底妝，只畫眉眼唇」。

(中時新聞網)