身體因疼痛而就診，但到底該如何讓醫師瞭解自己痛在哪？有多痛？是哪種痛？佑康復健科診所院長張凱翔醫師表示，清楚自述疼痛的部位、程度、類型是幫助醫師釐清病情的關鍵第一步，提醒民眾可用指的、畫的、說的方式讓醫師瞭解，包括說明病發疼痛的感覺以及併發症，都有助於讓醫師更清楚掌握疼痛病因，以利對症治療。

疼痛的感覺，就代表身體部分系統、器官、組織正在遭受傷害！復健科張凱翔醫師表示，描述疼痛是幫助醫師釐清病情很重要的一部份，建議可從以下這幾個面向自述疼痛的狀況，包括：

1. 疼痛的部位：

建議可以直接指出，或是畫出來。復健科張凱翔醫師表示，過去常有患者會自述自己腰痛但指出的部位卻是骨盆或髖部，自述脖子痛其實是肩關節病灶，因此最好直接指出疼痛的位置，並描述疼痛的範圍有多大，例如疼痛處是一個50元硬幣或拳頭大小，還是痛點分散在幾個不同位置，再交由醫師進一步判斷。

民眾可用指的、畫的、說的方式讓醫師瞭解，包括說明病發疼痛的感覺以及併發症，都有助於讓醫師更清楚掌握疼痛病因，以利對症治療。(圖/健談提供)

2. 疼痛的感受：

復健科張凱翔醫師建議患者將疼痛再細分，如疼痛的感覺是刺痛、痠痛、悶痛、灼熱痛、刀割痛、隱隱作痛（微本體覺痛）、尖銳痛、麻痛或者是模糊的疼痛等等，以幫助醫師進一步瞭解疼痛的類型並可以連結相關聯的傷病。

3. 疼痛伴隨症狀：

疼痛時是否會伴隨出現噁心、嘔吐、頭暈、耳鳴、軟腳、軟手、無力、麻木、痠、脹、異物爬行感、食慾不振（長期致體重減輕）、睡眠障礙，甚至心情低落、精神疾病等，也需主動告知醫師，都是判斷及診斷的重要參考資訊。

4. 疼痛時間因子：

說明什麼時候痛，痛感通常持續多久，例如是一整天二十四小時都痛、特定在白天或夜晚才痛、累積在工作後及疲勞時才會疼痛、固定姿勢疼痛、半夜痛到醒過來、做特定動作會短痛一秒鐘就不痛了等等相關資訊，以利醫師進行診斷評估。

張凱翔醫師表示，許多器官、組織的疼痛有可能是連動且牽連範圍廣泛的，例如長期的脖子疾病可能會連帶造成頭部疼痛、肩膀痠痛等問題，因此詳細陳述個人疼痛點對於醫師找出根本病灶有著絕對的關連性；提醒民眾就診前不妨照著這幾類疼痛項目仔細回想及紀錄個人病況，並搭配疼痛程度量表告知醫師，都有助於找出關鍵病因，進而對症治療達到較好的改善效果。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)