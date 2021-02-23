今年受疫情影響，高中職以下延後4天到2月22日開學。開始踏入新學期，家長及學生們在學校、補習班間奔波，手機也變成開學必備的工具，隨著行動通訊、社群平台及手機遊戲的普及，傑昇通信推薦多款高CP值手機，規格不僅能滿足日常所需、價格甚至免萬元，提供學生及小資族群購機攻略，不僅可挑選適合的手機又不傷荷包！

不少高中職以下學生使用的手機，或許都是父母用舊的，買新的話也不會買太貴的旗艦機，除了價格，過小的螢幕容易讓眼睛吃力，因此在無法避免使用手機的狀況下，選擇螢幕尺寸適中的手機，像是6.67吋的紅米Note9 Pro，支援德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證，可提供持久的眼睛舒適感；另一款如6.5吋的OPPO A53，則具備AI智慧調光與護眼模式都是較適合學生的款式。

而大學生用手機取代錄音筆，直接把課程全都錄，大儲存容量、大電量的手機也成為必備功能之一。有大電力怪獸之稱的POCO M3，配備6000mAh電池，其次如三星Galaxy A21s則配備5000mAh的大電量，且這兩支手機主鏡頭都有4800萬畫素，若需要將課程內容拍照記錄也非常適合，其他價格五千有找、耐操好用，也支援大電量的realme C3、VIVO Y20s，同樣有一天用不完的5000mAh大電量，都是能在課堂上輔助學習的選擇。

如果要找一部輕巧而平價的手機，則可從處理器、相機、螢幕尺寸等面向選擇，像是有8核心的三星Galaxy A42 5G、A32 5G及OPPO Reno 4Z，主相機鏡頭都有4800萬畫素，以及6.5吋以上的大螢幕，傑昇通信指出，上述手機不僅規格可滿足整日使用需要，網路頻段也支援台灣5G全頻，且三星Galaxy A32 5G更是2月才上市的新機，至傑昇通信門市購買，現省2,000元，只要7,990元，對小資族群非常有誠意。

傑昇通信萬元以下手機推薦。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

除此之外，顏值及實力兼具、螢幕僅有6吋的Sony Xperia 10 II，擁有少見的IP65(水面上低壓水防護)／IP68(水面下1.5公尺30分鐘防護) 防水防塵等級，機身重量只有151g，雙面都是康寧大猩猩第6代玻璃更耐用，新增的夜景模式，在低光源環境，也能捕捉清晰影像，傑昇通信建議放學、下班後喜歡跑活動的族群入手，自2/23起只要$8,490元，現省$3,000！

(科技)