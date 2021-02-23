陸委會23日舉行主任委員交接典禮。原陸委會主委、現任國安局長陳明通（左）、政務委員羅秉成（中）、陸委會主委邱太三。（郭吉銓攝）

陸委會23日舉行主任委員交接典禮，原主委陳明通交予新任主委邱太三。邱太三表示，了解到民眾期待兩岸關係能春暖花開，上任後，會在「維持主權」的情況下，推動恢復兩岸互動。對於日前大陸外交部長王毅向美國呼籲「停止縱容台獨」，邱太三回應，不太清楚對岸對於「台獨」的定義為何，會再進一步了解。

邱太三表示，上任後首要處理「後疫情時代」的相關問題，國安團隊正評估各項情勢，兩岸政策是延續的，未來將秉持過去擬定的各項政策做推動，後疫情時代的國際情勢演變會有新的準備，目前正研擬相關因應政策。

而對於九二共識的看法，邱太三說，他無法理解「如果一個方法做了一次無法達到正面效果，為何還要一直做？」兩岸對於九二共識內涵上，有不同的解讀，況且對岸加上新的加註後，引發部分台灣民眾無法接受，如何做新的處理、務實地看待，才是重點。

外界揣測，邱太三接陸委會主委，是總統蔡英文「向對岸釋出善意」的第一步，邱太三回應，不清楚外界如何解讀「善意」，不過從未對大陸有過惡意，期許雙方能夠務實面對兩岸關係，在正面效益下，積極推動兩岸交流，兩岸在政治層次方面比較敏感，源於雙方互信不夠，可以從非政治層面，例如經濟、社會、文化方面交流，累積彼此互信。

對於日前大陸外交部長王毅向美國呼籲「停止縱容台獨」，邱太三回應，不太清楚對岸對於「台獨」的定義為何，會再進一步了解。

邱太三過去曾擔任法務部長，外界推測民進黨立委盼借重邱太三的法律專業，協助推動修正營業秘密法等，邱太三表示，台灣作為大陸經濟發展中很重要的一環 ，為了要維護整體台灣在整體經濟上的優勢，必須有所保護，但也了解到，營業秘密法涉及範圍廣泛，相關業者會有所擔憂，如何部分處理或是一併，相關部門還在研擬當中。

(中時 )