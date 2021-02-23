新冠狀肺炎疫情肆虐全球，引發全球除菌產品需求激增。看準殺菌消毒功效極佳的深紫外線（UV-C）技術發展及全球不同領域對防疫產品的各式應用，威潤科技（6465）旗下防疫品牌滅菌者聯盟UVengers宣布於2021年開始陸續上市深紫外線系列除菌新品，搶攻市場商機。

威潤除了與日本知名領導大廠旭化成（Asahi Kasei）簽訂合作備忘錄（MoU研發深紫外線除菌新品外，也與國內其他優良企業合作，將推出大範圍場所適用的商用手提式除菌燈、工業用大型除菌產品、室內空氣除菌機，以及無需淨空人員也能安心在公共空間使用的除菌吊燈等。滅菌者聯盟UVengers一系列除菌新品預計將大幅提升各種場所除菌的效益和便利性，降低傳染疾病風險，為社會提供更多元的除菌產品選擇。

威潤因應全球防疫趨勢所創立新品牌滅菌者聯盟UVengers，於2020年第四季即推出備受好評的首款產品攜帶式除菌棒UV1。UV1外型輕巧攜帶便利，搭載日本知名領導大廠旭化成60mW高功率、具有最佳除菌效果的265nm波長的深紫外線燈珠（UV-C LED），不僅通過長庚大學認證3秒內可去除99.8%新冠狀病毒，為市面上少數經證實可去除新冠肺炎病毒的除菌棒產品，也已通過包括CE、FCC、SGS等國際認證，產品功效備受專業機構及國際市場肯定。

旭化成集團（Asahi Kasei）也點名威潤在企業執行力、市場策略及創新科技研發上的卓越表現，將威潤列為下一代新品開發首要合作對象。雙方近期已簽訂MoU，規劃利用旭化成最新推出之空氣除菌模組，共同開發結合空氣循環裝置與深紫外線燈珠的高科技除菌產品。

隨著防疫除菌產品的銷售急遽成長，威潤也觀察到不同工作場所及公共空間在除菌消毒產品上的需求，進而研發出高功率、高品質的商用式手持式除菌燈與及工業用大型除菌產品，包含餐廳、學校、居家、交通工具、工廠、公共場所等都可適用，不僅處理面積更廣闊、除菌效率也更高。而針對日益重要的空氣污染問題，環保署釋出「應符合室內空氣品質管理法之公告場所」草案明訂，全台大專校院、社會福利機構、運輸業、商場、地區型醫院、部分政府辦公場所以及幼兒園、產後護理機構、托嬰中心等，預計自110年度開始嚴加管控室內病菌濃度，為此，滅菌者聯盟UVengers也洞燭先機，結合績優廠商研發含深紫外線燈珠技術的室內空氣除菌機。滅菌者聯盟UVengers全新深紫外線系列產品皆具備優異的高效率除菌功能，可以運用在擁擠或具傳染風險的空間，預計未來新產品的問市將對營收成長帶來正面的挹注。

滅菌者聯盟UVengers推出的除菌產品搭載先進的深紫外線技術，應用市場的主要動能來源於疫情影響下全球對消毒除菌的需求，數據報告預估2019起至2024年深紫外線燈珠封裝市場複合式成長率逾50%。乘著全球市場聚焦疫情變化，各界也開始投入對深紫外線殺菌技術的研究，威潤將藉具高附加價值的深紫外線技術與自身的研發實力，逐步在全球防疫產品市場佈局。同時，威潤也不忘與民眾共體時艱，未來也將研發出更多優秀的防疫產品，盡力關心不同領域的每一個防疫需求，為疫情防治與公共衛生貢獻一份心力。

為讓民眾更加了解深紫外線除菌力，威潤科技將在2月26日至3月1日婦幼用品大展，於台北世貿一館A區1022攤位展示UV1攜帶式除菌棒。此外，更設立「媽媽寶寶除菌站」，讓民眾免費使用UV1將手機、寶寶等隨身物品除菌，協助參觀的民眾防疫更加升級。

(工商 )