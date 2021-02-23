美股消息面：

1.市場預期受酷寒氣候阻礙的美國原油生產不會太快復原，以及高盛將今年第二季與第三季布蘭特期油價格預測均調升10美元，分別為每桶70美元與75美元，受此提振，周一國際油價大漲近4%。紐約3月期油收漲2.25美元或3.8%，為每桶61.49美元。倫敦布蘭特期油收漲2.33美元或3.7%，為每桶65.24美元。

2.美國國會即將通過大型新冠紓困方案的憧景使避險需求降溫，受美元走軟提振，周一國際金價反彈，收復1800美元大關。而受惠於經濟前景增溫，銅價站上9年新高。周一紐約4月期金收漲31美元或1.7%，為每盎斯1808.4美元。3月期銀收漲83美分或3%，為每盎斯28.09美元。銅價表現尤為吸睛，倫敦3個月期銅升至每噸9271.5美元，創下2011年9月來新高。紐約5月期銅升至每磅4.22美元，創下2011年8月來新高。

3.隨著全球陸續展開疫苖接種與疫情降溫，在經濟前景好轉下，避險美元表現疲弱，周一ICE美元指數跌破位於90的重要心理關卡，最低跌至89.98，創下6周新低。

4.周一美國10年期指標公債殖利率升至1.363%，30年期公債殖利率站上2.2%，雙雙創下1年新高。自2月初以來，10年期債息已上漲約26個基點，估將創下3年來最大單月漲幅。

5.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國1月領先指標上升0.5%，符合市場預期。

(時報資訊)