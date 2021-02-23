印度預計將批准45項來自中國大陸的投資提議 10:222021/02/23 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度預計將批准45項來自中國的投資提議。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，消息人士指出，隨著中印兩國在爭議邊界地區的軍事對峙形勢緩解，印度預計將批准45項來自中國的投資提議，其中可能包括長城汽車和上汽集團的提案。 報導指出，有來自中國約150個、價值逾20億美元的投資提議卡關。由於印度內政部牽頭的一個跨部門小組提高了對這類提議的審查，使得日本和美國企業透過香港的例行投資也受到波及。 兩位看過名單的政府消息人士表示，準備提前批准的45項提議大多屬於製造領域。從國家安全角度來看，製造領域被認為較不敏感。 歐洲派主政 拜登給中國機會之窗 中印班公湖地區撤軍 盼繼續會談 (旺報 ) #提議 #投資 #邊界 #印度 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－服務取代殺價的外賣平台趨勢 04:102021/02/23 全球財經 大中華股市 法人樂觀消費產業 04:102021/02/23 投資理財 拜登執政蜜月期結束 將步入雷區 04:102021/02/23 國際大事 電動車投資潮 車用供應鏈發熱 04:102021/02/23 證券．權證 未來五年複合年成長率上看9.8％ 另類投資 當紅炸子雞 04:102021/02/23 投資理財 軟銀金雞母 韓電商龍頭將赴美IPO 04:102021/02/23 全球財經 工商協進會籲降金融營業稅 04:102021/02/23 財經要聞 採購BNT 吳子嘉批陳時中說謊 04:102021/02/23 焦點要聞 美國回來了 讓人心虛 04:102021/02/23 時論廣場 美國養老基金 逆勢加碼中國 04:102021/02/23 全球財經 日、英等外資獲配股利 適用10％稅率 04:102021/02/23 金融．稅務 兩岸熱門新聞 《國家統一法》立法時機未到 - 焦點新聞 - 旺報 邱太三接任陸委會主委 稱不懂王毅的台獨定義 - 兩岸 大陸連續第5年成為德國最大交易夥伴 - 兩岸 - 旺報 歐洲派主政 拜登給中國機會之窗 - 焦點新聞 - 旺報 陸中海油渤海探勘獲重大成果 發現億噸級大型油氣田 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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