據路透報導，消息人士指出，隨著中印兩國在爭議邊界地區的軍事對峙形勢緩解，印度預計將批准45項來自中國的投資提議，其中可能包括長城汽車和上汽集團的提案。

報導指出，有來自中國約150個、價值逾20億美元的投資提議卡關。由於印度內政部牽頭的一個跨部門小組提高了對這類提議的審查，使得日本和美國企業透過香港的例行投資也受到波及。

兩位看過名單的政府消息人士表示，準備提前批准的45項提議大多屬於製造領域。從國家安全角度來看，製造領域被認為較不敏感。

(旺報 )