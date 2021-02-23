醫師追劇，追出糖尿病各類用藥的「個性」！澄清醫院家庭醫學科醫師蔡崇煌表示，用清宮劇《延禧攻略》中的人物特性做比喻，糖尿病用藥，頗為生動易解。

蔡崇煌說，台灣糖尿病患者人數已超過230萬人，大部分為第二型糖尿病，死亡原因中約三分之二是由動脈粥樣硬化性心血管疾病引起，包括40％冠心病，15％心衰竭和10％來自腦中風。再者洗腎病人中超過50％患有糖尿病，控制不佳，亦增加視網膜病變致失明及神經病變，甚至截肢等風險。

他解釋，糖尿病致病機轉至少有八種，在台灣常用的藥物有八大類，目前糖尿病第一線用藥為二甲雙胍(Metformin)，其主要作用機轉在肝臟胰島素阻抗的改善，但對於骨骼肌的阻抗改善相對較弱，對胰臟𝛽細胞作用效果亦有限。二甲雙胍宛如乾隆繼任皇后輝發那拉淑慎，在劇中乾隆認為其管理後宮能力不佳，故想用魏瓔珞取代她，目前有些的研究發現確實是如此，二甲雙胍對心臟衰竭及腎功能異常等併發症沒有效用或效果有限。

代表魏瓔珞性格的糖尿病藥物是什麼？蔡崇煌說，是最新的排糖藥(SGLT-2 inhibitors)，會把多餘的糖份從小便排掉，此藥甫上市時並不被看好，但後來陸續的研究發現有減重及降血壓的效果，可預防心血管事件，尚可降低心衰竭住院及腎功能異常，甚至可以用在非糖尿病的病人身上而不會低血糖等，未來可能威脅到二甲雙胍的地位。

魏瓔珞在《延禧攻略》劇中早期並不被看好，但後來倍受皇帝寵愛，升到皇貴妃，取代了繼任皇后的工作，劇情跟最新的排糖藥的使用趨勢類似。排糖藥有減重及降死亡率的效果，劇中魏瓔珞較瘦，且在他掌權的那段時間，皇子的死亡率也較低。

蔡崇煌說，胰島素常用於救急及當最後一線，對血糖居高不下、酮酸中毒或其他藥物都無效時，一定需要胰島素。其代表人物為針灸行家、川貝枇杷膏創始人葉天士，劇中五阿哥永琪有嚴重新生兒黃疸，當時非常緊急，若沒有葉天士搶救，差一點就被高貴妃以怪胎的理由活埋。由於胰島素的缺點為體重增加，就像劇中胖胖的太醫葉天士。就目前來說，新一代的胰島素大大的降低此風險，糖尿病患不用太擔心，不必排斥打胰島素，有些後來還是可以轉為口服用藥。

其他藥物如外來腸泌素GLP-1受體促進劑(GLP-1 RA)，但其藥價貴且是針劑，故一般較少用，代表的人物為大內高手富察傅恆，在劇中他文武雙全，但最終戰死沙場，無法和心愛的魏瓔珞共度一生。磺醯尿素類早期因藥效良好又便宜，但可能會造成嚴重的低血糖，致對心臟血管的保護沒有作用而做白工，隨著不太會低血糖的新藥上市後，磺醯尿素類已退居在較後線，它的代表人物為太后甄嬛，年輕時叱吒風雲，但升任太后後，即退居在後線。

蔡崇煌強調，糖尿病很複雜，雖然藥物種類很多，但還是不容易控制，患者要有良好的生活習慣，戒菸及限酒、高纖低糖飲食、運動及體重控制，但也不要太瘦，肥胖的人體重能下降5％，即相當於服用一種口服藥。不管使用任何的糖尿病藥物，應該要遵醫囑，生活飲食可諮詢衛教師及營養師等專業醫護人員。

(中時 )