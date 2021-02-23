西元1991年至2000年出生的人為八年級生，如今將邁入30歲。一名網友好奇七八年級生到底差在哪裡？引起網友們熱烈討論，許多人認為八年級比七年級生好多了，七年級生處在各種制度轉變的年代，適應新時代的同時又被舊觀念綑綁，普遍痛苦不堪，而八年級生相較之下思想自由靈活度大很多，奴性也沒那麼大。

一名網友昨在PTT上發文發問，他本身是八年級生的頭，很好奇七年級和八年級生主要差在哪裡？是教育制度不同？或是受父母的年代影響呢？貼文引起網友熱議，「年紀不同啊」、「科技能力跟組織抗議能力不同」、「髮禁制度」、「奴性吧！」

許多網友認為八年級生比七年級生好多了，「七年級看到五六年級的爽態，所以心裡面最XX」、「八年級距離錢淹腳目已經有點遠，反而比較務實」、「七年級一堆廢物媽寶，整天哭上一輩有多爽」、「八年級不像七年級那麼奴！該休息就休息，你叫他加班，他會不鳥你」、「七年級是八年級的血淚教訓」、「七年級慢慢變當年自己唾棄的老人」、「 七年級真的最廢，沒五六年級耐操，又沒八年級機靈」。

另有一名網友分析，七年級成長時，大陸還沒大幅崛起、韓國科技業還沒超車、年終還可分股票，台灣還留有奇蹟時代的餘韻，對未來的期望與父母輩一樣；但出社會時卻遭遇金融風暴，失業率、起薪和房價都惡化、大陸發展興盛、台灣產業被超車，導致他們的觀念受到衝擊，努力適應新時代變化的同時，還遭父母輩與同輩女性緊緊相逼，以及富二代同輩的差異對照，讓七年級生普遍痛苦不堪、無所適從。

該網友指出，八年級生就不太一樣了，八年級的頭可能還留有七年級的遺憾，但多數的八年級生在成長過程中、大陸和韓國是強國、台灣只是小國，且生活中智慧型手機與網路和空氣一樣自然存在，觀念不會被父母、朋友或地區束縛，不一定要聽師長的話，也不一定要讀研究所或求職，結婚沒有非得要宴客、生小孩或買房。兩相比較之下，可發現七年級與八年級的「思想自由靈活度」差很多。

不少人看了覺得中肯，也紛紛同情起七年級生，「七年級生不斷被打壓QQ」、「七年級生學校瘋狂體罰，當兵1至2年被學長玩，是社會轉型的最後犧牲者，前人爽的都沒爽到」、「政府希望七年級領35K去扛房貸、扛勞保、扛步槍」。

(中時新聞網)