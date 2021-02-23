Janet喜獲二寶。（資料照，粘梗豪攝）

謝怡芬（Janet）昨晚深夜生下二寶，她與老公George事前刻意不想知道胎兒性別且開放親友下注，結果答案公布，她今早在臉書公布：「不是沒根，是More根。」寶寶是個男孩，重達3800克！經紀人表示：「她昨晚從在家有感覺到入院到生產，總共花不到三小時。」粉絲也湧入臉書。恭喜她繼老大Egan後「二根報到」。

經紀人表示，這次Janet本來入浴缸跟上一胎一樣是先為了減緩陣痛的不適，結果這次卻索性直接在水中生產，過程完全沒有打無痛分娩，且上一胎是George接生，這次是Janet自己接生；上一胎後來還是回床上生產，但這胎是直接在水中舒緩宮縮陣痛不適，還沒來得及決定要不要打無痛分娩，很快就直接在水中生產，「最後由她自己拉出寶寶，真的很厲害很勇敢，重點是沒有打無痛分娩」。

夫妻兩人因為這胎生產意外快速，與上胎38小時才生相較，這次更輕鬆，心情都非常愉悅，不過因為本來都以為是女生，所以現在還在努力想名字，開放大家給建議。

(中時 )