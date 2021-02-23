中菲行國際物流集團偕同義大利代理商為直升機製造領導品牌完成第一期三架直升機運輸計畫，自跨國海運到印尼當地陸路運輸，從載貨到卸貨，每一架重達3.5噸的直升機，除了按照客製化超大尺寸物流解決方案高規格處理，進行特別保護，更透過與當地物流夥伴的長期配合，有效為客戶大幅節省運輸成本，獲得客戶表示超乎預期的讚許，並規劃由中菲行持續為此11架直升機及未來運輸專案提供客製化物流服務。

累積數十年的直升機運輸經驗，中菲行表示，在物流業界承攬超大尺寸重貨的成功案例，已於近年持續受到國際客戶關注及躍上主流媒體版面，而其關鍵因素並非單靠專業團隊的努力專研，更是透過集團全球超過160個行銷服務據點與在其餘各國締交超過200個策略夥伴的服務據點，再加上與當地物流夥伴的長期配合，致力為客戶提升競爭優勢。

而在這次專案的國際標案中能拔得頭籌，中菲行表示，便是在於其合作綜效所能提升的客製化服務品質與相較競爭者能提供更具競爭力的運輸成本，獲得客戶高度肯定。

專案團隊能成功以高效承攬高價貨物，除了須協調廠商提供包括多台起重機、叉車與特殊的9公尺拖車等以運載機體與超大尺寸配件，及與具備認證的包裝廠商研究客製化2只外包裝箱，加上貨物運輸保險的多重保障，以確保裝載時的貨物安全性。

此外，中菲行印尼團隊更特別注重細節以符合當地運輸法規，在安排從丹戎不碌港(Port of Tanjung Priok)到交貨地最後一哩路的路況檢查外，並現場控管包括5小時的港邊卸貨、3小時的凌晨全程押車與3小時的卸載交貨，有效降低運輸時的風險以保障貨物安全。

超大尺寸重貨運送，特別是高價貨物，每一個環節都不可馬虎。中菲行強調，能獲得客戶超過50年來的肯定與支持，不僅需與專業且經驗豐富的夥伴相互配合，亦有賴團隊以客戶角度出發並能彈性化思考的臨場應變，才能在提供客戶超乎預期而具競爭力的運輸成本同時，有效落實操作最佳化與貨物安全性。

(中時 )