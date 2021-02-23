新竹縣新豐鄉23日上午發生重大車禍，一位媽媽騎機車載著2名孩子，卻自撞貨車後斗。（翻攝照片）

新竹縣新豐鄉23日上午驚傳車禍，一名年約28歲的母親載著2個分別年約5歲、6歲的男孩，原因不明撞上停放在路旁的小貨車，疑似力道過大，婦人與5歲的男孩當場無呼吸心跳，送醫不治。至於事故原因仍有待調查。

據了解，此起意外發生於上午9點10分，於新豐鄉瑞興村崁頭地區，疑似婦女載著2名男童出門，其中婦女與幼子當場無呼吸、心跳，另名較大的孩子則重傷，救護人員抵達現場時，立即將3人送往鄰近的天主教仁慈醫院，母子急救後宣告不治，大兒子則耳朵撕裂傷、無明顯內出血，目前嗜睡。

(中時 )