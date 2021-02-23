歐盟執委會周一宣布三個旗艦級計畫：無人機技術、太空通訊、太空交通管理，希望讓會員國能在該新興領域擁有競爭優勢。

該計劃名為「民間、國防、航太產業協同行動計畫」，目標為在該三個部門為計畫和其他夥伴增添研究和創新。

一歐盟官員指出，無人機計畫將為歐盟在該關鍵領域的國防面向，增加競爭力；太空通訊是在以量子加密的基礎上，為歐洲提供彈性和高速的通訊連結。太空交通管理則為因應衛星和太空碎片數量的增加，避免相互的撞擊，並確保歐盟進入太空的自主性。

歐盟數位業務主管維斯塔格(Vestager)在聲明中指出，主要的理念是讓創新可以系統地達到設計的多用途，讓研究人員和新創公司可以獲得巨大創新潛力。

歐盟產業專委布列頓(Breton)指出，計畫可以讓歐盟以自己雙腳立足，而不是依賴他國；計畫將減少歐盟對關鍵技術的依賴，以及從新冠傳然並復甦中，增添產業領導力。

(時報資訊)