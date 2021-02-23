28歲斯亞（糖果）從節目《我愛黑澀會》出道，以精湛舞技打開知名度，近年斯亞在綜藝、音樂等領域都有亮眼表現，不過她也說話風格嗆辣、直接，而常屢次成為話題，斯亞昨（22日）就在網上曬豪開中門辣照，她大方秀東西半球，但卻有網友留言問「胸部是做的？」對此，斯亞也不客氣地直接開嗆。

斯亞昨在網上解放好身材，她身穿紫色泳裝、紫色短褲，斯亞豪開中門，深V直接開到肚臍，斯亞大方曬出東西半球和一雙細長美腿，並對著鏡頭擺出撩人姿勢，斯亞自拍畫面超養眼，不過辣照卻引發網友留言質疑「請問胸部是做的嗎」。

斯亞留言全文。（圖／取材自斯亞 Instagram）

對此，斯亞也不客氣地直接開嗆：「請問是不是自己沒有的就覺得是做的呢？」引發其他網友認為斯亞回應太兇了「有需要充滿敵意嗎」、「我覺得大方表示是天然的就好啦 顯得大氣」，而斯亞也再度現身說：「他怎麼問我的，我一樣的回他，怎麼就成敵意了呢？所以你也覺得他是充滿敵意的在問我，是嗎？一樣的事情，怎麼因為身分不同就覺得不一樣了？刻意的針對真的不會比較快樂、請當一個有同理心的人」。

斯亞接連開戰，直到當初發問的網友現身道歉：「真的很抱歉 我不應該這樣問」，才結束這段插曲。而斯亞事後則在限時動態曬自拍，發文：「以其人之道，還治其人之身」，並貼出5個笑臉貼圖，心情看似不受影響。

斯亞IG限時動態全文。（圖／取材自斯亞 Instagram）

(中時新聞網)