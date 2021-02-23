蝦子富含蛋白質及維生素，能補充營養提高免疫力，然而蝦子品質落差大，專攻美食領域的搜狐號《華夏美食記》透露，冷凍太久、蝦子外觀不完整、注入明膠的3種蝦子千萬不要買，不僅沒有營養價值，肉質沒彈性又不新鮮，就連店家自己也不會吃，送客人當贈品。

《華夏美食記》指出，一般蝦子都是整批批發，因此超市基本上賣的都是冷凍蝦，若冷凍時間短蝦子還能保持新鮮，但市面上總有一些無良店家，把幾個月前沒賣完的蝦子全冷凍起來，經過一些人工處理後再賣給消費者，這種冷凍太久的蝦子肉質軟，沒有彈性口感差，早已喪失營養價值，建議不要買，若不想踩雷，可選擇買新鮮的活蝦。

另外，外觀不完整的蝦子也不要購買，一般來說，看到蝦子的頭或蝦子身體快斷掉，蝦子的腿也沒剩幾隻，摸上去軟軟的、沒有活力就代表這蝦子放太久了，早就不新鮮。

《華夏美食記》提醒，有些不良店家會將注入明膠的蝦子與正常蝦子混在一起賣，增加蝦子重量，讓蝦子看起來飽滿大隻，用肉眼看不出差異，這時可用手輕捏一下蝦子的肉質，若彈性特別好就是有加注膠。若捏不出來則可以觀察蝦頭裡有沒有透明果凍狀膠狀物，有的話就是商家在裡面動手腳。

其實，明膠在一般食品材料行都能買到，常拿來做布丁或果凍，若不肖業者是使用工業用明膠，含有重金屬，吃了恐傷身。台灣2019年5月曾有報導過，一名海鮮業者透露，越南、泰國會將明膠打入草蝦增重、增加利潤。

《華夏美食記》表示，以上三種蝦店家自己都不會去吃，還會拿來送給客人，所以買蝦的時候盡量挑選新鮮的活蝦，才最美味健康。

(中時新聞網)