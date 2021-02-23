大陸一名人夫阿哲（化名）婚後三個月老婆就懷孕，即將為人父的他，體貼陪著新婚妻子去做產檢，檢查時老婆讓他在外面等，不料卻意外聽醫生說出一個「驚人秘密」，因為無法忍受被妻子欺騙，立即決定與妻子離婚。

據《網易新聞》報導，阿哲剛認識老婆時覺得對方溫柔、細心，是個勤儉持家的好女孩，二人很快決定結婚共渡一生，妻子的肚皮也很爭氣，婚後3個月就懷孕，夫家聽到這個好消息都很開心，阿哲甚至開始採買嬰兒服、玩具車，連媽媽也立刻住進家裡，天天幫媳婦準備三餐補身體，全家人都滿心期待迎接這個小生命到來。

老婆第一次做產檢，初為人父的阿哲貼心陪著一同前往，到醫院準備檢查時，老婆卻要他在外面等候，不讓他一起進去，等待過程中阿哲突然接到一通緊急電話，準備進診療室跟老婆說一聲要先離開一下時，竟然聽到醫師對老婆說：「XX，妳又結婚了，打算拿XX怎麼辦？他也是妳兒子，而且他才1歲」。

阿哲聽到醫師這句話心情如晴天霹靂，當場楞住，還不小心撞到門發出聲響，老婆轉過頭驚訝看著他，回家後知道紙包不住火，才向阿哲坦承自己曾經結過一次婚，因為前夫出軌才離婚，不過與前夫有一個1歲多的小孩。

阿哲實在無法接受老婆有過一段婚姻，加上有被對方欺騙的感覺，即使2人婚後已有尚未出生的小孩，仍對老婆提出離婚。

(中時新聞網)