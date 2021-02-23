智慧穿戴品牌Garmin 2020年不畏疫情、逆勢成長，業績創下歷史新高，全年總營收近42億美元、全年營業利潤超過10億美元，皆較2019年成長11％，為連續五年成長，稀釋後每股盈餘達5.14美元。

展望2021年，疫情持續帶動健康潮流、智慧穿戴領域成長，Garmin樂觀看待整體市場發展，預估全年營收將達46億美元、全年每股盈餘估計約5.15美元，且所有領域均將成長。

Garmin總裁兼首席執行官Cliff Pemble表示，面對疫情、充滿挑戰的一年，Garmin實現創紀錄的收入和利潤，我為2020年所創造的成就，感到非常自豪，也期待著新的機遇和挑戰，同時也期望此成長趨勢在2021年延伸下去。

Garmin產品跨足「航空、航海、車用、戶外、健身休閒」五大領域，其中戶外及健康休閒，2020年分別年年成長23％及26％，兩大領域營收貢獻均超過10億美元，創下歷史新高。

Garmin表示，2020年疫情大爆發，民眾對健康意識增強，健康科學及相關數據監測的重要性大幅提升，激發Garmin健康休閒領域產品商機。多款年度重點新品大獲好評，如兼具日常及運動風格的Venu Sq GPS智慧腕錶、擬真騎乘體驗的Tacx Boost室內單車訓練台、重視女性市場推出的月經週期追蹤及孕期追蹤。

Garmin深耕戶外產品多年，去年戶外產品及航海產品，也分別有23％及29％年成長。2020年Garmin推出許多獨有技術，如SubWave潛聲納技術搭配Descent T1發射器，讓玩家可以直接從手錶掌握自己攜帶的多個氣瓶或監測潛伴氣瓶狀態。獨有太陽能科技，開創智慧穿戴裝置電力續航的無限可能。Autoland自動著陸系統，不僅為駕駛員與乘客提供更安全的飛航體驗，更被《Popular Science科技新時代雜誌》評為2020年最偉大的創新之一，並獲得《Aviation International News》頒發的「Top Flight Award最佳飛行獎」。

此外，Garmin繼去年收購全球知名生理數據分析公司Firstbeat Analytics後，近日宣布收購全球最大緊急事件監測和回應服務供應商GEOS Worldwide及其營運的國際緊急回應協調中心（IERCC）。除追求技術研發、整合，也為消費者提供更精準、安全的保障。

IERCC為Garmin inReach個人衛星通訊器發出的SOS救援信號的接收中心，自2007年以來，IERCC已在全球處理超過83,000起緊急救援事件，其中包括Garmin產生的5,000多起SOS救援事件。透過本次收購，Garmin能提供更完善的救援與安全措施，進一步落實品牌承諾，為熱愛探險類生活的用戶建立更全面、安心的後盾。

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