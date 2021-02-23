德國聯邦統計局最新出爐的報告顯示，中國在2020年連續第5年成為德國最大的交易夥伴；排在第2位的是荷蘭；美國位列第3。

根據央視新聞客戶端報導，1980年，中國只在德國的進口貿易中排第35位，1990年已經排在第14位。自2015年以來，中國一直是德國最重要的進口國。

根據德國電子電氣行業協會（ZVEI）當地時間22日發佈的消息，中國2020年再次成為德國電氣產品的第一大出口市場。

值得一提的是，德國電氣產品整體的對外貿易形勢在去年年底顯著恢復。2020年12月，德國電氣產品的出口額達到171億歐元，比上一年同期增長了5.2％，而進口額同樣達到了171億歐元，實現了高達13.1％的兩位數增長。

馬克斯·米爾布萊特認為，該行業能夠在受到疫情重創後取得如此積極的復甦態勢，離不開與中國的良好夥伴關係。他指出，德國產品對中國市場擁有極大的吸引力，並且正在加深兩國之間的經貿關係。

(旺報 )