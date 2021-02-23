大陸《環球時報》23日報導聯合國人權理事會第46屆會議高級別會議，批評英國外交大臣拉布在此就新疆問題大打「人權牌」的前一天，英國媒體爆料首相強森近日自稱是「狂熱的親華派」，大談要改善英中關係。這兩副面孔下，是英國既想在西方撈取政治「好處」，又不願丟掉經濟利益的糾結和矛盾。

《環時》揶揄英國，下個月英國將對外交與安全政策進行綜合審查。在對英中關係進行評估前，希望在脫歐後重新扮演大國角色的英國，也許應該好好想想如何真正像個大國一樣與北京打交道。

英國外交大臣拉布辦公室當地時間22日聲稱，英國將在聯合國人權理事會會議上，以具有投票權的成員國身分譴責中國和俄羅斯的人權記錄。

俄羅斯衛星通訊社22日評論說，英國在譴責中國所謂人權問題上衝在前面，並宣布對一些新疆公司實施制裁。然而事實是，新疆是中國發展最快的地區之一，英國才是破壞中國發展這一欠發達地區的力量。

俄通社指，最近與中國摩擦日益加劇的西方國家中，沒有一國像英國這樣熱衷破壞與中國的互動和關係。這個曾與中國共塑「黃金時代」的國家，實施令人奇怪的政策。

英國《衛報》21日報導稱，本月12日唐寧街與中國企業舉行圓桌會議上，英國首相強森形容自己是「狂熱的親華派」，並下定決心「無論偶爾出現什麼政治困難」，都要改善與中國的關係。他表示希望通過重啟中英年度經濟財金對話以及中英聯合貿易和經濟委員會，來恢復兩國之間的正式貿易討論。因英中在香港問題上的衝突，這兩個對話機制均已暫停。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建說，這種看似矛盾的訊號，正是如今「一流大國身分，二流大國實力」的英國「務實外交」的體現。脫歐後，英國獲得了所謂外交上的全權，認為自己在參與大國競爭方面的經驗豐富，同時強森政府急於重建與拜登政府的關係，表現出對美國政策的迎合。但這種投機外交存在很大風險，一是中國吃不吃這一套，二是英國最終還是會被迫做出選擇。

香港《南華早報》22日報導稱，拉布近日透露，他已提議前往北京對話，尋求英中在香港問題上合作的途徑，但這一提議尚未被中方接受。說這話時，他重申英國認為《香港國安法》「明顯違反《中英聯合聲明》」。

北京外國語大學英國研究中心教授王展鵬認為，「如果英國無法理解中國對香港的主權，以及香港穩定對中國的重要性，那麼即使進行溝通，效果也是有限的。」

(中時 )