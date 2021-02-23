藝人雞排妹(鄭家純)之前踢爆主持尾牙時，被歌手翁立友襲臀及公司老闆言語騷擾，引發兩極議論，儘管風波未平，她仍不忘為創立的情趣用品品牌「純色」宣傳，只見她PO出拍攝的宣傳照，竟是上半身全裸泡在浴缸內，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

雞排妹在Instagram限時動態中，PO出為情趣用品品牌「純色」的宣傳照，只見她上半身全裸泡在浴缸內，除了露出白晰皮膚，一對傲人北半球及深邃事業線，可以說是一覽無遺，此外更用雙手刻意遮住重點部位，讓人充滿無限遐想，更加碼曬出背面全裸濕身照，大秀S型火辣曲線，雖然蜜桃般的翹臀刻意用貼圖遮住，依舊讓人看的血脈賁張。

雞排妹為自創品牌拍攝宣傳照尺度爆表。（圖／ili.cheng IG）

雞排妹表示為了3月推出的新品，強忍著低溫拍攝，拍完手掌直接凍到沒有感覺，不過慶幸的是親自上陣，否則若由模特兒來拍，應該會拍到哭出來，更強調為了拍攝，過年都不敢大吃，畢竟「胸部修大很容易，肚子一圈肥肉不好修」，也藉機徵求同樣擁有好身材的模特兒當接班人，接著不禁感嘆：「阿純都27歲了，什麼時候才可以不用減肥」。

雞排妹用貼圖遮住蜜桃臀，格外引人遐想。（圖／ili.cheng IG）

雞排妹近來也在臉書募集性騷、性侵真人故事，希望透過策展讓陽光照進性騷、性侵暗角，同時也強調展覽不收門票，籌備過程不會有募款，也不會與任何團體、基金會、政治人物合作辦展，更強調的目的是讓真實故事能被看見、聚集起來，迎來希望的能量。

(中時新聞網)