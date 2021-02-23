中國上海21日上午11時5分許，一名6歲女童在巷弄間玩耍時，32歲的張姓駕駛疑似因視線死角，未發現在車子旁邊的女童便啟動車子，使得女童不幸遭輾壓身亡，目前警方正在調查具體事故發生原因。

根據《新聞晨報》報導，畫面中可看到，一輛白色轎車停放在人來人往的巷弄間，張男上車時女童也剛好騎著滑板車路過，就在要經過車身時蹲了下來，張男疑似因此緣故再加上視線死角，並未注意到車子旁邊有人，啟動引擎後就要駕車駛離；此時可見到畫面中，車身明顯顛波了一陣，張男急忙下車察看，此時女童已經倒在地上，而原本走在女童後方的女子也急忙上前關心狀況。

警消到場後，急忙將女童送醫急救，可惜仍為時已晚，女童經送醫搶救無效死亡。員警事後調查，根據目擊者證詞得知，女童發生事故原因，極有可能是為了追上在前方的媽媽，卻不小心摔跤後遭車輛輾壓；另外，也有人表示，女童是遭車輛碰撞後倒地才被輾壓。

目前意外輾斃女童的張男已遭警方拘留，詳細案情則仍待進一步調查。

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(中時新聞網)