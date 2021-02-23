交通部日前決定，區間測速廠商若無法證明產地非中國製者須先下架，新北市交大今天在道安會報指出，雖新北廠商均簽具切結，也提供海關與廠商證明無中國製零件，但願配合中央步調，先暫停區間平均速率執法等待中央規畫驗證，不過保留現場牌面提醒用路人注意，並改以移動式測速照相設備加強取締。

交通部長林佳龍日前宣布，若廠商若無法證明設備產地非大陸須先下架，也不再編列預算補助地方政府；當初新北市交大強調，新北使用的非問題廠商，目前新店環河路設備已通過驗證，其餘路段也已排入驗證期程，今年將新增新北汐止汐萬路、新莊壽山路區間測速，皆是新北自籌預算，增設進度不變。

交大隊副大隊長李仁寧23日道安會報指出，新北市轄內區間設備承商都已出具切結書、相關設備出廠證明及海關單，確認零組件沒有使用中國製產品，初估無資訊安全疑慮。

不過為了謹慎並配合中央步調，李仁寧指出，將暫停區間平均速率執法，但保留現場牌面提醒用路人，後續等待交通部規畫辦理資訊安全檢驗，驗證合格後再規畫執法。

李仁寧指出，在設備暫停期間，相關路段將使用移動式測速照相設備，針對易違規及事故熱時熱點加強取締。

(中時 )