藝人顧婕被媒體爆料與男友「逼閨蜜簽百萬本票」，顧女認為爆料張姓閨蜜所言不實，去年4月前往台北地檢署控告張女，檢方今依加重誹謗罪嫌起訴張女。

去年張女向媒體爆料，指她曾是顧婕男友林姓男子的公司員工，因林男不薪資才離職，顧婕還欠她12萬元，加上林男欠她薪資及她幫公司代墊共97萬元。

張女還爆料，她遭顧婕設局騙出去，接著有兄弟出現要她簽鉅額本票與切結書，她報警才解圍，揚言對顧婕、林男提告。

顧婕得知張女爆料後，於去年4月14日赴北檢提告張女。顧控稱，張姓閨蜜透過爆料公社、媒體報導不實，她與張女並無任何借貸關係，沒有欠錢不還；她有邀張女聚餐，另張女所說的林姓男子，不是她的男友，她只是透過張女認識，林男是張女的工班友人。

顧婕控稱，她與雙方都熟識，聽過雙方抱怨債務問題，基於朋友關係約雙方見面討論，沒想到公親變事主，被誣指設局陷害，張女不實爆料，她提出告訴。北檢今偵查終結，依法起訴張女。

(中時 )