全球領先技術解決方案供應商安富利（Avnet）與推動節能高效創新的安森美半導體（ON Semiconductor）共同創建了框架，以協助原始設備製造商（OEM）更迅速開發端對端（end-to-end）的物聯網設備。透過我們的原型系統（prototyping system）解決方案，利用雲端預先與物聯網應用開發商及服務供應商連接配置，簡化了構建支持物聯網設備的流程。

由微軟Azure所支援的安富利IoTConnectR平台與安富利IoT合作夥伴計畫（Avnet IoT Partner Program）共同促成本次計畫，搭配安森美半導體RSL10感測器開發組將是第一個獲益的解決方案，該方案具備業界最低功耗的快閃記憶體藍牙低功耗（Flash-based BluetoothR Low Energy）無線電，以及一系列先進的環境感測器。

透過本次合作，安富利與安森美半導體將一同致力於盡可能降低物聯網開發流程的複雜度，使原始設備製造商能夠更輕鬆地打造相關產品與體驗，縮短上市時程並降低風險。安富利與安森美半導體精選了一系列預先整合軟硬體並支援多種連接選項的解決方案，而為求簡化並加速開發流程，更提供了解決方案建構指南，讓原始設備製造商能專心建構符合各市場差異的解決方案。

安森美半導體物聯網主管Wiren Perera表示，安森美半導體創新的低功耗系統解決方案，搭配安富利強而有力的IoTConnect平台，為快速啟動所有物聯網發展計畫提供一個安全的開發環境。物聯網為原始設備製造商帶來一個龐大的商機，他們藉由感測、連接與驅動技術為自家產品增添自主性，創造新的收入來源並提升效率。安森美半導體與安富利可以協助原始設備製造商打造符合其顧客需求且更為智能的設備，並藉此推動創新發展。

除此之外，原始設備製造商可能必須同時具備多項新技能才得以驅動一個物聯網專案，而要使所有環節無縫地合作並行，對一家公司來說更是一大挑戰。這其中還包含為了建構然後交付物聯網解決方案，而須面對複雜多元的全球供應鏈。

安富利物聯網副總裁Lou Lutostanski表示，安富利與安森美半導體正致力於提供解決方案，以滿足原始設備製造商與其客戶不斷變化的需求。我們提供了協助原始設備製造商的方法，讓他們能保有競爭力、盡可能提高收入潛力，並使用合適的技術進行設計，以創建安全的物聯網解決方案。

(工商 )