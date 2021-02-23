亞諾法（23）日宣布，針對COVID19病毒及其英國 B1.1.7與南非B1.351變種病毒，推出的後疫苗時代假病毒中和性抗體檢測平台，搶攻防疫商機。

亞洲諾法表示，Moderna、BioNtech和Astrazeneca在內的數家公司已獲得美國FDA EUA批准疫苗緊急使用權。人群接種疫苗後的免疫反應，特別是中和性抗體效價，已成為檢測與監控疫苗保護力的重要指標。

假病毒檢測平台在實驗安全性和檢驗靈活度方面上均有長期的優良評價，是用於檢測不同於一般IgM IgG抗體之中和性抗體效價，以取代活病毒檢測平台的最佳替代方法。後疫苗時代中和性抗體檢測平台的市場不容小覷。

亞諾法中和性抗體檢測平台是整合慢病毒假型載體（lentiviral pseudotyped vector）結合螢光素●報導基因，與ACE2轉染239T細胞株的組合。此平台是檢測中和性抗體效價方式的金標準，泛用於各類型疫苗產製方式注射後的中和性抗體檢測，包含mRNA、病毒載體、蛋白質與胜●疫苗。

亞諾法表示，現今世界各國均在部署與大規模實施疫苗接種計畫；並有其他數種疫苗正等待批准。同時，對抗變種病毒的疫苗仍處於早期臨床試驗階段，這將持續推動後疫苗時代中和性抗體檢測的市場。

(工商 )